Güven Timleri'nin radarına takıldı: Uyuşturucu satıcısına gözaltı
Beyoğlu'nda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Firuzağa Mahallesi Hayriye Caddesi üzerinde denetim yapan Güven Timleri B Bölge Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Y. Ş. isimli kadını durdurdu.
Yapılan aramada farklı miktarlarda satışa hazır uyuşturucu maddeleri ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
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