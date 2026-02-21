Güven ve Huzur uygulamasında, 10 kişi yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın il genelinde yaptığı “Güven ve Huzur Uygulaması”na 103 personel katıldı. Yapılan uygulamada bin 921 kişi sorgulanırken, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) yakalaması olan 3 kişi yakalandı.

790 araç ve sürücü kontrol edilirken, 15 sürücüye eksikliklerinde cezai işlem uygulanırken, toplamda 69 bin 335 TL idari para cezası kesildi. 3 araç trafik men edilirken, yoklama kaçağı 5 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan 10 kişiden 3'ü taahhütname imzalatılarak serbest bırakılırken, 3 hacizli-yakalamalı araç ise, otoparka teslim edildi.