Güvenli kask vermeyen motokurye patronuna hapis talebi

İstanbul Ataşehir'de kazada ölen motokuryeye güvenli kask temin etmeyen işyeri sahibinin hapsi istendi.



Olay, 2 Mart 2023 tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Bir iş yerinde kurye olarak çalışan İbrahim Bölükbaşı (40) seyir halindeyken orta refüje çarparak devrildi.



Kaskın kırılarak gerekli koruyuculuğu sağlayamamasının da etkisiyle Bölükbaşı hayatını kaybetti.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede firma yetkilisi Korhan K.’nin vefat edene kask ve mont dahil gerekli teçhizatın tam olarak sağlandığını belirterek suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.



FİRMA SAHİBİ ASLİ KUSURLU



İddianamede, iş güvenliği ile ilgili bilirkişi raporunda ise kaza esnasında kırılan kask dahil CE normlarına uygun olmayan teçhizat sağlayan şüpheli işveren Korhan K.'in asli kusurlu olduğu, vefat eden İbrahim Bölükbaşı’nın ise, sürüş güvenliği ve hızına tam olarak uymaması nedeniyle tali kusurlu olduğunun belirtildiği kaydedildi.



Uygunsuz teçhizat temin ettiği anlaşılan işverenin, taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.