Güvenlik görevlilerine sahte silah ruhsatı operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

İstanbul ve Bartın’da sahte silah ruhsatı operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında devlet hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışanların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik görevlilerine sahte silah ruhsatı operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

merkezli iki ilde silah ruhsatı işlemlerinde usulsüzlüğe yönelik eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

ESKİ TARİHLİ RUHSAT FOTOKOPİSİ KULLANDILAR

Soruşturma sonucu, ilk defa silah ruhsatı almak için sağlık raporuna başvuran kişilerin bir kamu hastanesinin güvenlik görevlilerinin aracılığıyla kendilerine ait olmayan eski tarihli bir silah ruhsatı fotokopisinden yararlandırıldığı, yenileme ruhsatı almak üzere sağlık raporlarından olumlu sonuç almaları için kolaylık sağlandığı belirlendi.

ruhsatı alacak kişilere uygulanan kapsamlı doktor kontrollerinin de atlandığı, sağlık kurulunda görevli doktorlara daha önceden ruhsatları varmış izlenimi uyandırıp, kontrollerin daha hafif muayeneler şeklinde gerçekleştiği tespit edildi.

Güvenlik görevlilerine sahte silah ruhsatı operasyonu: 8 şüpheli gözaltında - 1

Böylece, kapsamlı doktor kontrollerine girdikleri takdirde ruhsat almaya haiz olmadığı ortaya çıkacak kişilerin sahtecilik yöntemleriyle silahlanmalarına yol açıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin yenileme ruhsatı alabilmek için hastaneye sundukları taşıma ruhsat kartı fotokopilerinin de sahte olduğu saptandı.

ve ’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, yivsiz tüfek, 850 fişek ve 6 silah ruhsatı ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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