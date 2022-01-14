Güvenlik görevlisi eşini öldürüp intihara kalkıştı

Bursa'da bir güvenlik görevlisi tartıştığı karısını silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.



Olay, saat 01.30 sıralarında Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Orcay Korku(35) ile eşi Gözde Korku(31) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Orcay Korku, tabancası ile eşine ateş etti. Orcay Korku ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Gözde Korku'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Orcay Korku ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ



Çiftin ikinci evlilikleri olduğu, Orcay Korku’nun ilk evliliğinden bir erkek, Gözde Korku’nun ise bir kızı olduğu bildirildi.