Güvenlik görevlisi, tartıştığı meslektaşını öldürdü

Afyonkarahisar'da Amorium Antik Kenti'nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ve R.S. arasında sabah saatlerinde nöbet konusundan kaynaklı tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S. tabancayla Köksoy'a ateş edip, kaçtı.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ebubekir Köksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemenin ardından Ebubekir Köksoy'un cenazesi otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.



EVİNDE YAKALANDI



Olayın ardından kaçan, kendisi de yüzünden yaralanan R.S., jandarma ekipleri tarafından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evinde yakalandı.



Çağırılan ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen R.S.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin