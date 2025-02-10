Güvenlik görevlisinden, halk otobüsü şoförlerine bıçaklı saldırı
Antalya'da bir bankada güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada iki halk otobüsü şoförünü bıçakla yaraladı.
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde otomobil sürücüsü E.A. ile otobüs şoförleri E.Ş. ve A.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.A. halk otobüsü şoförlerini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şoförler E.Ş. ile A.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bir banka şubesinde güvenlik görevlisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan olay halk otobüsünün kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, otomobil sürücüsüyle otobüs şoförlerinin kavga etmesi ve sürücünün olay yerinden kaçması yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Türkiye
- Polis Adliye