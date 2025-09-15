Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı

Kayseri'de bir vatandaş tramvay hattından karşıya geçmek istedi. Hattı kontrol etmeyen vatandaş durağa gelen tramvayı görmedi. Dikkatsiz yaya duraktaki güvenlik personelinin dikkati sayesinde tramvayın altında kalmaktan kurtuldu.



Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan paylaşımda, "Dikkat hayat kurtarır. Tramvay hattında dikkatsizce karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşımız, güvenlik görevlisi personelimizin zamanında müdahalesi sayesinde muhtemel bir kazadan korunmuş oldu. Unutmayalım, küçük bir dikkat, büyük kazaları önler." denildi.

