Güvenlik görevlisinin feci ölümü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, manevra yapan TIR ile bahçe kapısı arasında sıkışan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Güvenlik görevlisinin feci ölümü

'nin Sarayköy ilçesi Karataş Mahallesi'nde seraların bulunduğu bir bahçede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Şen (48), bahçeye girmek için manevra yapan sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen TIR ile bahçe kapısı arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

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