Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadının cezası belli oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, güvenlikçinin parmağını ısırarak koparan Kazakistan uyruklu kadına 5 ay 25 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.



İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Uluossyn Malgazhdarova katıldı.

Müşteki Cumhur Cengiz ise katılmadı. Sanık avukatı Nebican Orhan duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı Uluossyn Malgazhdarova’nın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Uluossyn Malgazhdarova mütalaaya katılmadığını, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi.



"SANIK NE KADAR SUÇLUYSA YÜZDE 50'DEN FAZLA DA MÜŞTEKİ SUÇLUDUR"



Sanık avukatı Nebican Orhan mütalaaya katılmadığını belirterek şöyle konuştu:

''Müvekkilim iki kişiden dayak yiyor. Müşteki sanığın ağzına eline sokup kaldırmak istiyor. Bu ısırmak değil can havliyle dişini kilitliyor. Yapabileceği bir şey yok o durumda. Müşteki müvekkilimi kaldırmaya çalıştığı için sanık da dişini kilitliyor ve olay yaşanıyor. Sanık ne kadar suçluysa, yüzde 50'den fazla da müşteki suçludur. Mekan içerisinde de sanık müştekiden dayak yiyor. Sonrasında can havliyle müşteki elini ağzına soktuğu için parmak kopuyor. Biz en ufak bir cezayı dahi kabul etmiyoruz. Müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair ve beraatını talep ediyoruz.''



SANIĞA 5 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI



Mahkeme, Uluossyn Malgazhdarova’yı "Haksız tahrik etkisi altında kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan takdir indirimi uygulayarak 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Malgazhdarova hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



"BİZİM BEKLENTİMİZ BERAATTI"



Duruşma sonrası sanık ve avukatı açıklamalarda bulundu. Sanık avukatı Nebican Orhan, "5 ay 25 gün hapis cezası verildi. Karara itiraz edip etmeyeceğimiz hususunu değerlendireceğiz. Her ne kadar alt sınırdan ve indirimler olsa da biz bunu da kabul etmiyoruz. Bizim beklentimiz beraattı" dedi.



"GERÇEKTEN BİLEREK YAPMADIM"



Sanık Uluossyn Malgazhdarova böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Bilerek yapmadım. Olay her insanın başına gelebilir. Bilerek yapmadıktan sonra hiçbir şey diyemem gerçekten. Karşı taraf beni dövmeye başladı. Kimliğimi, paramı her şeyimi aldı. Ben de almaya çalıştım'' dedi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Uluossyn Malgazhdarova 11 Temmuz 2021 tarihinde iki arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına gitti. Şüpheli Malgazhdarova ve arkadaşları, burada bir süre eğlenip alkol aldı. Daha sonra Malgazhdarova'nın lavaboya gitti, ancak çıkarken bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer kişiler de olaya müdahale etti. Arbede sırasında Malgazhdarova'nın güvenlik görevlisi Cumhur Cengiz'in sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardı. Bunun üzerine Cumhur Cengiz ve diğer güvenlik görevlileri Serkan K. ve Mehmet Eren P. şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı dışarı çıkararak mekanın önünde darp ettiler. Olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. İddianamede, Uluossyn Malgazhdarova'nın "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyordu. Öte yandan Uluossyn Malgazhdarova'nın darbedilmesine ilişkin ayrı bir soruşturma ise sürüyor.