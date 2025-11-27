Güvenlik güçlerine binlerce yeni araç

Güvenlik birimlerine tahsis edilen 9 bin 200 yeni hizmet ve destek aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın teslim edilecek.

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı.

Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, drone ile görüntülendi.

Binlerce aracın ortasında Türk bayrağı motifi oluşturuldu.