27.11.2025 13:24

Güvenlik güçlerine binlerce yeni araç
IHA

İHA

Kolluk güçlerine yarın 9 bin 200 yeni araç teslim edilecek.

Güvenlik birimlerine tahsis edilen 9 bin 200 yeni hizmet ve destek aracı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın teslim edilecek.

 

Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatına verilecek 9 bin 200 yeni araç, Atatürk Havalimanı apronuna sıralandı.

 

Simetrik şekilde aprona dizilen araçlar, drone ile görüntülendi.

 

Binlerce aracın ortasında Türk bayrağı motifi oluşturuldu.

