Güvenlik kaynakları: Ege'de Türk jetleri herhangi bir taciz olayına karışmadı

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bağımsızlık Günü kutlamaları için ziyaret ettiği Türk kıyılarının karşısındaki Eşek Adası'nda, kendisini taşıyan askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini öne sürdü.

Ankara'dan Çipras'ın açıklamalarına yalanlama geldi. Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların mutat görevlerini yaptığını belirtti.

Türk jetlerinin Yunan jetleri tarafından püskürtüldüğünü ileri süren Çipras, "Türkiye'nin bu gibi gereksiz ihlalleri anlamsızdır. Boşuna yapılan yakıt masraflarıdır" dedi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, "Ülkemizin egemenlik haklarını ve en ücra köşesindeki adalarımızı gereğinde yüzerek de gelir müdafaa etmesini iyi biliriz. Türkiye bunu anlamalıdır” ifadesini kullandı.