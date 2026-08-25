Güvenlik kaynakları: Sosyal medyadaki İmralı tutanakları gerçek değil

Öcalan 'ın süreç için oluşturulan alt komisyonlarda yer alacağı iddiasına ilişkin güvenlik kaynaklarından açıklama yapıldı.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, “Sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı ’da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tutanak, konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içeriklerin maksatlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar tarafından servis edildiği açıktır. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir” ifadelerine yer verildi.

İMRALI'DAN TUTUNAK AÇIKLAMASI

Öcalan'ın komisyonda yer alacağı iddialarının yer aldığı tutanakları, hafta sonu DEM Parti tarafından yalanlanmıştı.



Konuyla ilgili İmralı'dan da bir açıklama geldi. DEM heyeti tarafından kamuoyu ile paylaşılan İmralı mesajındai “Bu tarihî dönemde süreci akamete uğratmaya çalışan bazı çevrelerin girişimleri, bana karşı bir komplodur." denildi.



Açıklamada, "Basına, sosyal medyaya yansıyan ve Öcalan'a atfedilen ifade, görüşme, isim, belge, tutanaklar gerçek dışıdır. Bu paylaşımlar süreç karşıtları tarafından geliştirilen provokatif hareketlerdir." ifadesi de yer aldı.