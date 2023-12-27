Güvenlik korucusu eşini öldürüp intihar etti

Van'da bir güvenlik korucusu tartıştığı eşini öldürüp intihar etti.

Güvenlik korucusu eşini öldürüp intihar etti

Van'ın Başkale ilçesinde bir kişi, eşini öldürüp intihar etti.

Yukarıdarıca Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Fatih G, eşi Çiğdem G. ile tartıştı.

Tartışmada Fatih G, silahla eşini öldürüp aynı silahla kendini vurdu.

Silah sesinin duyulması üzerine eve giden komşuları, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.

verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde eşini öldüren Fatih G'nin intihar ettiği belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...