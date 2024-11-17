Güvenlik korucusu kaza kurbanı

Bitlis’te güvenlik korucusu trafik kazasında yaşamını yitirdi.



Olay, dün sabah saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesinde meydana geldi.



Beldeden motosikletiyle ormana odun toplamaya giden güvenlik korucusu Cengiz İldeş, engebeli arazi kontrolünü yitirdi.



Motosikletin devrildiği kazada İldeş, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada ölen İldeş’in cenazesi otopsi işlemleri için Mutki Devlet Hastanesi’ne morguna götürüldü.



Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.