Güvenlik korucusu silah arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde cinnet getirdiği iddia edilen güvenlik korucusunun, birlikte nöbet tuttuğu arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 2 korucu da yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde nöbet tutan güvenlik korucusu Şakir Erikli cinnet getirerek birlikte nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına ateş açtı.



Olayda, güvenlik korucusu Veysi Erikli olay yerinde hayatını kaybetti, Yakup Kıral, Orhan Avcı ise yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Cinnet getiren Şakir Erikli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.