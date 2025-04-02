Güvenlik riskli ürünler toplatıldı: Çay makineleri, bebek koltukları...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın ilk 3 ayında denetimler gerçekleştirdi.



Teknik mevzuata aykırılık ve güvenlik riski taşıyan bazı markaların ürünlerinin piyasadan toplatılmasına karar verdi.



YANGIN AÇISINDAN RİSK TAŞIYOR



Elektrik ve yangın güvenliği açısından risk taşıyan ürünler toplatma listesinde yer aldı.



İstanbul'da üretilen bir markanın dört gözlü set üstü ocağı, gaz sızıntısı sebebiyle boğulma, patlama ve yangın riski taşıdığı belirlendi.



Bir kablo markasının ürünleri yangın tehlikesi nedeniyle çay makinesi ise yanık ve elektrik çarpması riskiyle toplatıldı.



TEKNİK STANDARTLARA UYMADI



Denetimler kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon gibi yerlerin de içinde bulunduğu 9 lastik kaplama firması, yolcu ve bebek koltukları teknik standartlara uygun bulunmadı.



Bakanlık, toplatma kararının yalnızca belirli markaların belirlenen modelleri için geçerli olduğunu vurguladı.

Denetimlerin devam edeceğini belirtildi.



KABLOLARDA BAKIR UYARISI



İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Harun Bozali, bazı maddelerin ucuza mal edilsin diye hurda taşların kullanıldığını ve tehlikenin çoğaldığına dikkat çekti.



Elektrik kablolarının bakır olması gerektiğini de vurgulayan Bozali, "Bakır iletkeni hem elektriği daha çabuk iletir hem de ve bu konuda ısınması da daha az olur. Piyasada alüminyum bakır karışımı kablolar kullanılıyor." dedi.