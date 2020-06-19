Güvenlik soruşturması düzenlemesi TBMM'de

AK Parti, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği devlet memurlarının güvenlik soruşturmasıyla ilgili düzenlemeyi yeniledi. Yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.



Yeni yasa teklifine göre, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete ya da kamu görevine atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak.

Arşiv araştırmasında; kişinin adli sicil kaydı, kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı, kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı ve hakkında devam eden veya sonuçlanmış soruşturma ve kovuşturma olgularına bakılacak.

Memuriyete atanacak kişinin kamu görevinden çıkarılma veya kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığı da arşiv araştırması kapsamında incelenecek.

MİT VE EMNİYET YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ile cezaevleri personeli ve üst kademe kamu yöneticileri için ise güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması birlikte yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri yapacak.