Güvenpark saldırısı davasında karar

Ankara Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında 13 Mart 2016'da bomba yüklü otomobille düzenlenen ve 36 kişinin hayatını kaybetmesi ve 344 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından tekrar hakim karşısına çıkan 6 sanıklı davada karar açıklandı.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar ve avukatları katıldı.



Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerine hükmedilmesini istedi.



Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Mehmet Veysi Dolaşan'ın eyleminin "kasten öldürme suçuna yardım" olduğuna kanaat getiren mahkeme heyeti, sanığın bu suçtan 36 kez, "nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan ise 341 kez olmak üzere toplam 5 bin 172 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Sanık Velat Cin hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme, sanık Neval Basut'u da "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.



Sanıklar Halil İbrahim Demirer ve Uğur Ayçil'in dosyalarını ayıran mahkeme, sanık Rıdvan Tekin hakkında her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararına hükmetti.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 sanıklı davada yargılama 19 Haziran 2017'de başlamış, 21 Kasım 2018'de hüküm açıklanmıştı.



Sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılmıştı.



Ayrıca aralarında çocukların da olduğu 344 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 16 yıl hapis cezası verilmişti.



Sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16'şar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Halil İbrahim Demirer 12 yıl, Semih Yürek 10 yıl 6 ay, Velat Cin ise 9 yıl hapis cezası almıştı.



"Terörizmi finanse etmekle" suçlanan Suphi Akbaş 8 yıl, sanıklar Neval Basut ile Uğur Ayçil ise "terör örgütü propagandası yapmaktan" 3'er yıl hapse mahkum edilmişti.



Mahkeme, sanıklar Vehbi Karakoç, Baran Ergin, Hüsamettin Batar, Gülsevim Kalay, Hamza Yılmaz, Rıdvan Tekin ve Seydi Ayçil'in üzerine atılı suçlardan beraatlerine hükmetmişti.



Yargılama aşamasında ölen sanıklar Hülya Eroğlu, Murat Üçer ve Şerif Başboğa hakkındaki kamu davası düşürülürken, çoğunluğu terör örgütü PKK/KCK yöneticisi olan 36 sanık hakkındaki dosya ayrılmıştı.



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan 6'sı hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına karar vermiş ve dosyayı Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.