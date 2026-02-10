Güvercin kümesinden cephanelik çıktı. 124 tabanca ele geçirildi

İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanmaya karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir şüphelinin ruhsatsız tabanca satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

İstihbari çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

124 ADET RUHSATSIZ TABANCA, 76 TABANCA SÜRGÜSÜ, 28 ADET TABANCA NAMLUSU

İkametin giriş katında bulunan güvercin kümesinde yapılan aramalarda; 124 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca sürgüsü, 28 adet tabanca namlusu ile 39 adet icra mili ve yayı ele geçirildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında U.K. (41), A.K. (41) ve E.Y.K. (19) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor.