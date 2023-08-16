Güvercin tartışması cinayetle bitti

Şanlıurfa'da evde güvercin besleme yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan 16 yaşındaki Celal Badem hayatını kaybetti. Olayla ilgili 14 ve 16 yaşındaki kardeşler gözaltına alındı.

Güvercin tartışması cinayetle bitti

'nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde dün gece, Celal Badem (16) ile arkadaşları Muhammet Ali K. (14) ve Kerem K. (16) kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.

Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Badem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen Kerem K. ile Muhammet Ali K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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