Güvercinini kurtarmak isterken 22'nci kattan düştü

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kaçan güvercinini yakalamak için rezidansın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.



M.T'nin (47) güvercini evinin bahçesinden Hunat Mahallesi'ndeki 22 katlı bir rezidansın çatısına kaçtı.



Güvercinini yakalamak için binanın çatısına çıkan M.T, dengesini kaybederek beton zemine düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince M.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

