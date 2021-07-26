Güvercinlerine saldıran köpeğini pompalı tüfekle öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'ndeki evde yaşayan Feridun O. (44), dün saat 17.00 sıralarında güvercinlerine saldıran 'Foks' isimli av köpeğine pompalı tüfekle ateş etti.

Silah sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ön bacaklarından yaralanan köpek, çağrılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerince teslim alındı.

Bakımevine götürülerek ameliyata alınan köpek, kan kaybı nedeniyle kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN KÖPEĞİN SAHİBİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Gözaltına alınıp sağlık kontrolü için Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne götürülen Feridun O.'nun alkollü olduğu belirlendi.

Feridun O.'nun polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

''SAĞ ÖN BACAK KOPMA AŞAMASINDAYDI''

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde görevli veteriner hekim Yaşar Gök, ''Sağ ön bacak kopma aşamasındaydı. Sol bacağında parçalı kırık mevcuttu'' dedi.

Ameliyat sırasında kalbi bir kez duran ve yaşama tekrar döndürülen köpek, kanamasının fazla olması nedeniyle kurtarılamadı.