Güzel koksun diye sobaya kolonya döktü. Kıraathane savaş alanına döndü

Honaz ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Kaklık Mahallesi'nde faaliyet gösteren Söğütlüler Kıraathanesi'nde Mehmet Gezer, içeride bulunan sobanın duman tüttüğünü fark etti.

Bir türlü sobanın tutuşmaması üzerine Gezer, soba içerisindeki kazanı dışarı çıkartıp güzel kokması içinde hem masalara hem de soba üzerine kolonya döktü.

Bir süre sonra soba bomba gibi patladı.

Kıraathane içindeki vatandaşlar şoka girerken olayda yaralanan olmadı.