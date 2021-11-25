Güzel-Zeynep Işık Çiçeği dünya literatürüne girdi

Hatay'da Orta Asya’ya özgü Işık çiçekleri (Dionysia) ailesinden farklı bir çiçek keşfedildi.

Çiçek, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yelda Güzel tarafından Habib-i Neccar Dağı’nda kayalık bir vadide bulundu.



Doç. Dr. Güzel, Işık çiçekleri ailesinden olduğunu tespit ettiği endemik yeni bitki türüne kadınlara atfen Dionysia zeynepiae, Güzel-Zeynep Işık Çiçeği adını verdi.



Uluslararası hakemli bilimsel dergide yayınlanarak tescillenen ve dünya literatürüne eklenen bitkinin bir benzer türü de İran’da Zagros Dağları'nda bulunuyor.

"İSMİNİ HEMCİNSLERİME İTHAFEN VERDİM"



Çiçeğe verdiği isim hakkında konuşan Doç. Dr. Yelda Güzel, “Bu tür o kadar nadir ki Antakya dağlarındaki daracık, saklı bir kayalık vadi haricinde dünyanın hiçbir yerinde yok. Adını, başta kızım olmak üzere bütün hemcinslerime ithafen verdim. Zeynep adı güzellik ile süs ile özdeş olduğundan, coğrafyamızdaki en yaygın kadın adı olduğundan. Çetin coğrafyamızda, yüzyıllardır, güneş gibi parlaya gelen bütün Zeyneplere, ninelerimize, analarımıza, kızlarımıza ve torunlarımıza. Şartlar ne denli güçleşirse güçleşsin, parlamayı hiç unutmasınlar diye bu ismi verdim” dedi.



Türkiye doğasının, zengin tür çeşitliliği ile dünya çapında bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Güzel, bu eşsiz zenginlikleri korumanın vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.