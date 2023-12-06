Güzelavrat 1 ayda 30 kişiyi zehirledi

Yeşil yapraklı bitkilerin arasında yetişen ve geçmiş çağlarda kadınların güzelleşmek için kullanması nedeniyle "güzelavrat otu" olarak bilinen ot nedeniyle Kayseri'de zehirlenme vakaları arttı.



Sadece Kayseri Şehir Hastanesine 1 ay içerisinde 30 kişinin zehirlenme şüphesiyle başvurduğu bildirildi. Zehirlenenler arasında yoğun bakıma alınanlar da var.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Ömer Salt, bitkinin ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler arasına karıştığı için fark edilmediğini söyledi.

Otun santral sinir sistemini etkileyerek halüsinasyona neden olduğunu kaydeden Salt; terlemeyi engelleyerek vücut ısısının yükselmesi, idrara çıkamama çarpıntı gibi şikayetlerin de olduğunu belirtti.

"ENTÜBE GEREKEBİLİYOR"

Salt, "Çok yüksek dozlarda alındıysa komaya kadar giden bir tabloya neden oluyor. Hastanın yoğun bakımda entübe takibi gerekebiliyor ve diyaliz ihtiyacı oluyor." diye konuştu.

"ÖLÜMCÜL VAKA YOK"

Zehirlenme vakalarının önüne geçilebilmesi için yeşil yapraklı bitkilerin iyi ayıklanması gerektiğini dile getiren Salt, şöyle devam etti:

"Bize en çok başvuru sebebi ıspanak yeme sonrasında geliyor. Vatandaş pazardan almış, sap kısımlarını kesmiş, güzelce yıkamış ama ayıklamamış. Ayıklanmadığı zaman bu tabloya neden olabiliyor. Şu ana kadar ölümcül vaka ile karşılaşmadık ama yoğun bakımda halen takibi devam eden hastalarımız mevcut. Bu gidişle sayının artma riski de mevcut. Çünkü yabani olarak yetişiyor ama hasat esnasında da beraber toplanıyor. Vatandaşlarımız dikkatli olsun ki, zarar görülmesin."

ISPANAK KRİZİ

2019 ve 2021 yılında çok sayıda vatandaş ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Bazı illerde il sağlık müdürlükleri ıspanak tüketilmemesini istemişti. Daha sonradan zehirlenmelere neden olan bitkinin ıspanak arasına karışan güvelavrat otu olduğu ortaya çıkmıştı.