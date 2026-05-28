Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada eşiyle birlikte gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, görevinden uzaklaştırıldı.



İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Anayasanın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 27 Mayıs 2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 05 Haziran 2026 Cuma günü saat 15:00'te Güzelbahçe Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Mayıs sabahı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Güzelbahçe Belediyesi'nde de aramaların yapıldığı operasyonlarda belediye başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Ö.B. ve belediye meclis üyesi S.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, yurtdışında olduğu belirlenen meclis üyesi G.G. ile bir inşaat firmasının yetkilisi olan eşi Ş.G.hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Mustafa Günay ve imar müdürü Ö.B. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında mevcut suç yapılanmasının 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin bulgular bulunduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve bilirkişi incelemelerinin dosyada delil olarak yer aldığı belirtilmişti. Şüphelilerin organize hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağladıkları, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelledikleri, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettikleri öne sürülmüştü. Rüşvet alındığına ilişkin dekontlar ile mağdur ve tanık beyanlarının bulunduğu, para akışının Nermin Günay'ın yetkilisi olduğu şirket üzerinden sağlandığı iddia edilmişti.