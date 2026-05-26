Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltında
26.05.2026 07:28
Son Güncelleme: 26.05.2026 08:21
Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı, jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon düzenledi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonundaki operasyonda CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve belediye imar müdürünün de aralarında olduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.