Güzellik merkezi tartışmasına Nihat Doğan damgası: Beni öldürtmek istemiş

"NİHAT DOĞAN'A BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEMİŞ"



Alkan Yıldız yaptığı açıklamada, Sevim A.'nın 2019 yılında kendi merkezlerine ait tescillenmiş bir cilt bakımı işlemini kullandığını sosyal medya paylaşımlarından öğrendiklerini söyledi.



Kendisini arayarak uyardıklarını ve tescilli bu işlemi yapmamasını istediklerini söyleyen Yıldız, "Bize mesajla ölüm tehditleri, küfür ve hakaret etti. Sevim A. ile davalı olduk. Nihat Doğan'a da beni öldürtmek istemiş. Suç duyurusunda bulunduğumuzda Nihat Doğan da tanık olarak ifade verdi. Bana 'Beyaz renk arabaya binerken 9 milimetre mermiyi yiyeceksin, bugün kan akacak, 7 yaşındaki oğlundan başlayıp, 70 yaşına kadar ailende erkek bırakmayacağım' içeriğinde mesajlar atıyor. İş yapamaz hale geldik, bütün huzur ve sükunumuzu bozdu. Ailemle gittiğim benzin istasyonunda bile takip etmişler. Mesajlarında 'Benzin istasyonunda gördüm seni, dua et arabada çocuğun vardı. Yoksa seni öldürecektim' diye mesaj gönderdi. Anlıyoruz ki bu kişi bizi takıntı haline getirmiş ve takip ediyor. Beni ve ailemi öldürmek için sürekli fırsat kolluyorlar. Zaten sosyal medya hesaplarından da açık açık ismimi kullanarak 'Seni bitireceğim Alkan Yıldız' şeklinde paylaşımlarda bulunuyor. Şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.



Sevim A., hakkındaki iddiaları reddederek, kendisinin tehdit edildiğini küfür ve hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.