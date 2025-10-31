Güzellik merkezinde 200 liralık hırsızlık: 12 yaşındaki çocuk hırsızı durdurdu

İstanbul Sultangazi'de bir güzellik merkezinde hırsızlık olayı yaşandı.

İddiaya göre bir kadın müşteri gibi içeri girdi, o sırada dükkandaki personel de başka bir müşteriyle ilgileniyordu. O da bunu fırsat bilip işe koyuldu.

Şüpheli kadın önce kasaya yöneldi kasanın kilitli olduğunu fark edince hemen yanında bulunan çantadan bir miktar para aldı. Kaçmak isteyen hırsızlık zanlısını 12 yaşındaki çocuk durdurdu.

Zanlı aldığı parayla beraber dükkandan koşarak çıktı. Üç çocuk ise korku ve panikle yardım çağırdı.



"İHTİYACIM VAR DEYİP 200 LİRAYI ZORLA ALIP KAÇIYOR"



Olayın ardından işletme sahibi Nusret Sevmiş, karakola giderek şikayetçi oldu.

Star Haber'e konuşan Sevmiş "Müşteri görünümüyle içeri giriyor önce ortalığı kolaçan ediyor. Çocuk fark ediyor önünü kesiyor 'Ne yapıyorsun?' diyor. O da 'İhtiyacım var.' deyip 200 lirayı zorla alıp kaçıyor. Başta şikayetçi oldum sonra şikayetimi geri çektim gerçekten belki de 200 liraya ihtiyacı vardır." dedi.