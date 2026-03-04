Güzellik merkezinde eski sevgili dehşeti. Nagihan'ı tabancayla vurarak öldürdü

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldıkları öğrenilen H.D., eski sevgilisi Nagihan Karadeniz’in (40) iş yerine geldi.

Barışmak istediği öne sürülen H.D. ile Nagihan Karadeniz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D., yanında bulundurduğu tabancayla Karadeniz’e ateş etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli H.D. ise aynı silahla kendine ateş etti.

Ağır yaralanan şahıs, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.