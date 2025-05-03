Güzellik merkezinde gizli kameralı şantaj! Ortağına tuzak kurdu

Muğla'da ortağına gizli kamera kaydıyla şantaj yaptığı iddia edilen kadın, tutuklandı.

Olay Marmaris'te yaşandı. Güzellik merkezi sahibi Yasemin G., geçen yıl 21 Ekim'de Sevim D. ile ortaklık anlaşması yaptı.

Anlaşmaya göre Sevim D., Yasemin G.'ye 3 milyon 500 bin lira ödeyecekti.

Sevim D., bu paranın 1 milyon 750 bin lirasını peşin ödedi, tutarın kalanı için ise senet imzaladı.