Güzellik merkezinde gizli kameralı şantaj! Ortağına tuzak kurdu
Marmaris'te güzellik merkezi sahibi Yasemin G., ortaklıktan ayrılmak isteyen Sevim D.'ye gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptı. Konu yargıya taşındı, Yasemin G. tutuklandı.
Muğla'da ortağına gizli kamera kaydıyla şantaj yaptığı iddia edilen kadın, tutuklandı.
Olay Marmaris'te yaşandı. Güzellik merkezi sahibi Yasemin G., geçen yıl 21 Ekim'de Sevim D. ile ortaklık anlaşması yaptı.
Anlaşmaya göre Sevim D., Yasemin G.'ye 3 milyon 500 bin lira ödeyecekti.
Sevim D., bu paranın 1 milyon 750 bin lirasını peşin ödedi, tutarın kalanı için ise senet imzaladı.
GİZLİ KAMERAYLA TUZAK KURDU
Sabah gazetesinin haberine göre; Yasemin G., Sevim D.'yi A.S. isimli bir kişiyle tanıştırdı. Ofiste buluşmaya başlayan ikili, Yasemin G. tarafından gizli kamerayla kayda alındı.
Aradan geçen zaman zarfında Sevim D. ortaklıktan ayrılmak isteyince Yasemin D. gizlice kaydettiği videolarla şantaj yapmaya başladı.
Ortaklıktan ayrılmak istediğini anlatıp, paranın geri verilmesini isteyen Sevim D., "Parayı vermeyeceğim ayrıca kalan senedi de ödeyeceksin. Eğer ödemezsen bu görüntüleri eşine göndereceğim." yanıtını aldı.
Yasemin D. daha sonra kaydettiği gizli görüntüleri Sevim D.'nin eşi H.D.'ye gönderdi.
ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI
Bunun üzerine konu yargıya taşındı.
Mamaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında güzellik merkezine yapılan baskında gizli kamera düzeneği ele geçirildi.
Savcılık kararıyla el konulan cep telefonunda ise şantaj görüntülerine ulaşıldı.
Gözaltına alınan Yasemin D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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