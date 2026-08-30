Güzellik merkezindeki gizli kamera skandalında 1 zanlı daha tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, iş yerinin sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C'nin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan 1 şüpheli daha tespit edildi.

Ekipler, A.Ç'yi (30) Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İŞ YERİNİN FAALİYETİ DURDURULDU

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur." ifadeleri yer aldı.

NE OLDU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş, M.Y, B.M.A. ve F.C.K'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bunların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.