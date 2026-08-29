Güzellik merkezinde skandal. 14 bin kayıt çıktı, epilasyon görüntülerini çekip parayla izletmişler

Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği iddia edildi.

Bu gizli kayıtların ise sosyal medya platformlarından Telegram ve X'deki kanallar üzerinden belli bir ücret karşılığı izletildiği iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ KURMUŞLAR

İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği olan aktif bir adet RIP cihazı, sökülü 6 adet RIP cihazı ve birçok dijital materyal ele geçirildi.