Güzellik merkezinde skandal. 14 bin kayıt çıktı, epilasyon görüntülerini çekip parayla izletmişler
29.08.2026 11:04
Son Güncelleme: 29.08.2026 11:05
Müşterilerin gizli görüntülerinin çekildiği iddiası ekipleri harekete geçirdi. (Foto: Arşiv)
İstanbul'da bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin gizli görüntülerinin sosyal medyada ücret karşılığında izletildiği ortaya çıktı. Ekipler, 14 bin video kaydı tespit etti.
Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği iddia edildi.
Bu gizli kayıtların ise sosyal medya platformlarından Telegram ve X'deki kanallar üzerinden belli bir ücret karşılığı izletildiği iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
GİZLİ KAMERA DÜZENEĞİ KURMUŞLAR
İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği olan aktif bir adet RIP cihazı, sökülü 6 adet RIP cihazı ve birçok dijital materyal ele geçirildi.
Ele geçiren materyaller sergilendi.
14 BİN VİDEO KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin ilk tespitine göre, 14 bin video kaydının olduğu ve gizli kayıtların "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı üzerinden yayınlandığı belirlendi.
İşyeri sahibi ve kamera kayıt sistemini kuran iki şüpheli “özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve müstehcenlik” suçlarından gözaltına alındı.
Ekipler suç eşyalarına da el koydu.