Güzergah beğenmeyen taksicilerin araçlarına trafikten men

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, haberlere yansıyan görüntülerde 34 TJP 93 ve 34 THE 96 plakalı taksi sürücülerinin çeşitli bahanelerle yolcuları taksilerinden indirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

RUHSATSIZ ÇALIŞTIKLARI BELİRLENDİ



Yapılan incelemede, 34 TJP 93 plakalı ticari taksi sürücüsü Ş.E.A ve 34 THE 96 plakalı taksi sürücüsü H.S'nin ruhsatsız çalıştığı anlaşıldı.



Polis incelemesinde taksi sürücülerine, çalışma izni bittiği halde yolcu taşıdığı için 4 bin 64'er lira, toplamda 8 bin 128 lira idari para cezası kesildi. Araçlar trafikten men edildi.