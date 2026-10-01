"Ha Leylim" soruşturması tamamlandı: Mabel Matiz'e üç yıla kadar hapis istemi

Sanatçı Mabel Matiz 'in üç yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın seslendirdiği, "Ha Leylim" isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede klipten ayrıntılara yer verildi.

İddianamede, açık alanda çok sayıda kişinin yerde yatar veya oturur vaziyette bulunduğu bir ortamda, damat rolünde bulunan erkek ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek kişinin görüntüye girdikleri, bu kişilerden birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek kişinin karşılıklı olarak dans ettikleri anlatıldı.

İddianamede bu kişilerin, "dans sırasında kol ve kalça bölgelerinin belirgin şekilde kullanılarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları" anlatıldı.