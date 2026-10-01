"Ha Leylim" soruşturması tamamlandı: Mabel Matiz'e üç yıla kadar hapis istemi
01.10.2026 13:10
Mabel Matiz'in önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca'nın "Ha Leylim" isimli şarkısında geçen sözler ve klibine ilişkin soruşturmada sanatçı hakkında üç yıla kadar hapis cezası istendi.
Sanatçı Mabel Matiz'in üç yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın seslendirdiği, "Ha Leylim" isimli şarkının sözleri ve video klibine ilişkin iddianame hazırlandı.
Hazırlanan iddianamede klipten ayrıntılara yer verildi.
İddianamede, açık alanda çok sayıda kişinin yerde yatar veya oturur vaziyette bulunduğu bir ortamda, damat rolünde bulunan erkek ile sarı saçlı ve sarı takım elbiseli diğer erkek kişinin görüntüye girdikleri, bu kişilerden birinin ceketini çıkardığı, devamında her iki erkek kişinin karşılıklı olarak dans ettikleri anlatıldı.
İddianamede bu kişilerin, "dans sırasında kol ve kalça bölgelerinin belirgin şekilde kullanılarak tekrarlayan hareketlerde bulundukları" anlatıldı.
Mabel Matiz'in "Perperişan" isimli şarkısı hakkında da soruşturma başlatılmış, sanatçı beraat etmişti.
İDDİANAMEDEN: GENEL AHLAKA İLİŞKİN KABUL GÖRMÜŞ SINIRLAR ZORLANDI
Klibin devam eden bölümlerinde iki erkeğin dans ve çeşitli hareketlerinin "klibin odak noktası ve ana teması haline geldiği", şarkı sözlerinde geçen ifadelerle birlikte değerlendirildiğinde şarkı sözleri ile görüntülerin birbirinden bağımsız unsurlar olmadığı, görsel ve işitsel olarak birbirini tamamladığı savunuldu.
Tüm bu sebepleri sıralayan savcılık, toplumun genel ahlakına ilişkin kabul görmüş sınırların zorlandığını savundu.
Mabel Matiz'in, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık etme suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.
Perperişan isimli şarkı için başlatılan soruşturmada Mabel Matiz'in üç yıla kadar hapsi istenmişti.
"PERPERİŞAN" BERAAT ETMİŞTİ
Mabel Matiz'in bir başka şarkısı "Perperişan" hakkında da geçtiğimiz aylarda soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mabel Matiz'e ait şarkının sözlerinin "cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici" ve "bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu" öne sürülmüştü.
Üç yıla kadar hapsi istenen sanatçı, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmişti .