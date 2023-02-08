HAARP teknolojisi nedir? HAARP projesiyle ilgili iddialar

Yüksek Frekanslı Aktif Aurorasal Araştırma Programı adıyla bilinen (İngilizce: High Frequency Active Auroral Research Program)'ın baş harflerinden oluşan, kısaca HAARP; aktif aurora tabanlı, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürüldüğü iddia edilen çalışmadır. İngiliz havacılık şirketi BAE Systems tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

İDDİALAR

HAARP projesi iklim kontrol silahı olması ve yapay deprem, zihin kontrolü yaratabilmesi gibi birçok komplo teorisine konu olmuştur. Bir kısım bilim insanları ve eleştirmenler tarafından bu iddiaların eksik veya hatalı bilgiye dayandığı, iddiaların tesisin kabiliyetlerinin çok üzerinde olduğu ve doğa biliminin kapsamını aştığı iddia edilmiştir.

HAARP TEKNOLOJİSİ TARİHİ

Alaska'da kurulu HAARP İstasyonu 1993 yılında faaliyete geçmiş olup şu an aktif olan IRI (İyonosferik Araştırma Aracı) 2007 yılında tamamlanmıştır. HAARP'ın 2008 yılı itibarıyla vergi ile finanse edilmiş 250 milyon $ harcaması gerçekleşmiştir. Mayıs 2013'te müteahhit değişikliğinin beklenmesi nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirilmiş, Mayıs 2014'te HAARP programının bir yıl içerisinde tamamen sona erdirilebileceği belirtilmiştir. Ağustos 2015'te tesis ve tüm ekipmanları Alaska Fairbanks Üniversitesine devredilmiştir.