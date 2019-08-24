Bir süre önce cilt kanserine yakalanan ve Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Faruk Şavlı, yaşam mücadelesini kaybetti.
Şavlı, bugün Mersin Muğdat Camisii'nde, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Şavlı, Hababam Sınıfı'nda "Domdom Ali" lakabıyla bilinen abisi Feridun Şavlı ile birlikte rol almıştı. Feridun şavlı, 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti
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Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı yaşamını yitirdi.
Bir süre önce cilt kanserine yakalanan ve Adana'da özel bir hastanede tedavi gören Faruk Şavlı, yaşam mücadelesini kaybetti.