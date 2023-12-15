Ders çalışırken kendini kaptıran genç kütüphanede kilitli kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapanış saatini fark etmeyen genç, kütüphanede kilitli kaldı. Durumun güvenlik görevlisine bildirilmesiyle öğrenci dışarı çıkarıldı.

Ders çalışırken kendini kaptıran genç kütüphanede kilitli kaldı

Olay, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi'nde bulunan halk kütüphanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ders çalışmaya kütüphaneye giden bir genç, kapanma saatini fark etmeyerek ders çalışmaya devam etti.

İçerde kimsenin olmadığını düşünen görevli ise anonsun ardından kütüphaneyi kapattı. Bir süre sonra dışarı çıkmak isteyen öğrenci, kapının kilitli olduğunu görünce polis ekiplerine verdi. Polisin kütüphanenin güvenlik personeli ile irtibata geçmesi üzerine öğrenci içerden çıkarıldı.

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