Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak

Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "10 Ocak Çarşamba günü Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), gün içindeki tüm seferlerimiz ile Narlı-Marmara hattında olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.