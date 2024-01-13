Üsküdar ve Esenyurt’ta kumar operasyonu: 22 kişiye 127 bin 130 TL ceza

İstanbul Üsküdar’da Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Uncular Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi edinen Ahlak Büro Amirliği ekiplerince adrese 6 Ocak tarihinde operasyon düzenlendi.

Kıraathane ruhsatlı olan adreste, 16 şahsın kumar oynadığı görüldü. Kumar oynayan şahıslara Kabahatler kanununun 34’üncü Maddesi gereğince toplam 102 bin 800TL idari para cezası uygulandı.

Mekânda 2 şahsın sigortasız olarak çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamulleri tüketildiği de tespit edildi. Ayrıca adreste yapılan aramalarda kumar oyunlarında kullanılan 220 bin 900 TL, bin 200 Euro ve 20 bin Dolar’a, 360 adet oyun pulu ve 8 deste iskambil kâğıdına el konuldu.

Mekân sorumlusu K.D.(56) adlı şahıs, polis merkezine götürüldü. K.D.’nin 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Esenyurt’ta Güzelyurt Mahallesinde bir adrese kumar oynatıldığı ihbarı üzerine 31 Aralık 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında operasyon düzenlendi. İçeride 6 kişinin bilgisayarlar ile sanal tombala oynadığı tespit edildi. 6 şahıs hakkında Kabahatler Kanununun 34’üncü maddesi gereğince 24 bin 330 TL para cezası uygulandı. Sanal kumarda kullanılan 6 adet hard diske polis tarafından el koyuldu.

Ayrıca 2 şahsın mekânda sigortasız olarak çalıştığı tespit edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren mekana daha öncesinde mühür vurulduğu fakat mührün kırıldığı anlaşıldı. Mekan, zabıta ekiplerince tekrar mühürlendi.

Mekân sorumlusu olan ve 15 suç kaydı bulunan F. D.(55) isimli şahıs, ele geçirilen materyaller ile birlikte polis merkezine götürüldü.