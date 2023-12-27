Kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 TL ceza kesildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde Yenimescit Mahallesi’nde U.K.’ye ait bir kıraathaneyi kontrol eden polis, işyeri içerisinde M.K., E.K., H.E. ve A.K.’nin kumar oynadığını tespit etti.

Masada bulunan 5 bin 800 TL ve iskambil kağıtlarına el konuldu. İşyeri sahibi U.K. hakkında “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan” adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 4 şüpheli hakkında 4 bin 55’er TL idari para cezası kesildi. Ayrıca A.K.’nin ceketinin iç cebinde 10 adet sentetik ecza ele geçirildi.