Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Denizli'de bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; bir süredir kendisinden haber alınamayan Yunus Yağçı, oturduğu eve giden ailesi tarafından hareketsiz şekilde buldu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Yunus Yağçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yağçı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.