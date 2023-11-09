Haber alınamayan kadın yatağının altında ölü bulundu

Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı üzerinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Doğan’ın (48), durumundan şüphelenen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Ayşe Doğan’ın cansız bedeni yatağının altında bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ayşe Doğan’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Doğan’ın ölümü ile ilgili eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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