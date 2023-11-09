Haber alınamayan kadın yatağının altında ölü bulundu

Çankırı’da 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, yatağının altında ölü bulundu. Olayla ilgili ölen kadının eşi ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Haber alınamayan kadın yatağının altında ölü bulundu

Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı üzerinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Doğan’ın (48), durumundan şüphelenen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Ayşe Doğan’ın cansız bedeni yatağının altında bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ayşe Doğan’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Haber alınamayan kadın yatağının altında ölü bulundu - 1

Doğan’ın ölümü ile ilgili eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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