Haberi duyan oltasını kapıp sabah erkenden limana koştu
Bartın'da limana balık sürüsü girdiğini duyan limana koştu. Sabahın ilk ışıklarında olta atan vatandaşlar, balık avladı.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki büyük limana istavrit sürüsünün girdiği haberini duyan onlarca amatör balıkçı, mendireğe gitti.
Olta misinesini kapan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında balık avladı.
Hafta sonunu balık avında geçiren balıkçılar saatlerce süren av ile hem stres atmanın hem de kilolarca istavrit yakalamanın keyfini sürdü.
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