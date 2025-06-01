Haberi duyan oltasını kapıp sabah erkenden limana koştu

Bartın'da limana balık sürüsü girdiğini duyan limana koştu. Sabahın ilk ışıklarında olta atan vatandaşlar, balık avladı.

Haberi duyan oltasını kapıp sabah erkenden limana koştu

'ın Amasra ilçesindeki büyük limana istavrit sürüsünün girdiği haberini duyan onlarca amatör balıkçı, mendireğe gitti.

Olta misinesini kapan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarında avladı.

Haberi duyan oltasını kapıp sabah erkenden limana koştu - 1

Hafta sonunu avında geçiren balıkçılar saatlerce süren av ile hem stres atmanın hem de kilolarca istavrit yakalamanın keyfini sürdü.

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