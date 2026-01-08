Haberler peş peşe geliyor. Eğitime ara verilen kentler

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası birçok kentte fırtına ve kar yağışına neden oldu. Özellikle Doğu Anadolu'da bazı illerde valilikler olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Malatya, Elazığ, Tunceli, Hakkari, Muş, Bingöl eğitime ara verilen iller oldu.

MALATYA

Malatya'da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.



ELAZIĞ



Elazığ’da etkili olması beklenen kar yağışından dolayı eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildi. Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "9 Ocak 2026 Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



MUŞ



Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Karlıova Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşacak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

HAKKARİ



Hakkari'de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 9 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte, önceki günlerde etkili olan kar yağışının oluşturabileceği çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi; vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

TUNCELİ

Tunceli’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.