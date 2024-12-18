Hablemitoğlu 3 kişinin göz hapsindeymiş: Yeni bilirkişi raporu tamamlandı
Bugün akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun ölümünün 22'nci yıldönümü. Suikastle ilgili açılan bir numaralı sanığın Fethullah Gülen olduğu dava devam ederken dosyaya giren yeni bilirkişi raporunda Hablemitoğlu'nun takip edildiği belirtildi. Dosyada takip eden zanlıların görüntüleri de yer aldı.
Haber: Mustafa Berber
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin üzerinden 22 yıl geçti.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Hablemitoğlu'nu cinayetten dakikalar önce iki kişinin takip edip etmediğinin tespit edilmesi için bilirkişi raporu talep etmişti. Bu kişilerin, Habelemitoğlu'nun ölümünden 4 gün önce Eskişehir'de verdiği konferansa katılıp katılmadığının da incelenmesi istenmişti.
3 KİŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMİŞ
Market içi güvenlik kamerası ve konferans salonu içerisinde bulunan kamera görüntülerinin yer aldığı 6 CD'yi inceleyen bilirkişi 28 sayfalık raporunu tamamladı.
Mahkemeye sunulan raporda, Hablemitoğlu'nun market içerisinde üç kişi tarafından takip edildiği değerlendirmesine yer verildi. Konferans salonunda ise bu üç kişiyle eşkal benzerliği bulunan 12 kişi belirlendi.
Bilirkişi raporunda, Hablemitoğlu'nu takip ettiği düşünülen kişilerin kameraya uzaklıkları nedeniyle konferans salonunda bulunan izleyicelerle kıyaslama yapılamadığını belirtti.
Mahkemenin talep etmesi durumunda sanıkların 2002 yılına ait fotoğraflarıyla kıyaslama yapılabileceği görüşüne de yer verildi.
FETÖ DOSYASI YENİDEN AÇILDI
Suikastten 20 yıl sonra 2022 yılında FETÖ şüphesiyle dosya yeniden açıldı.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve FETÖ firarisi Mustafa Özcan, Enver Altaylı, emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında dava açıldı. Dava 2 Ocak'ta devam edecek.
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