Hablemitoğlu 3 kişinin göz hapsindeymiş: Yeni bilirkişi raporu tamamlandı

Haber: Mustafa Berber

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin üzerinden 22 yıl geçti.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Hablemitoğlu'nu cinayetten dakikalar önce iki kişinin takip edip etmediğinin tespit edilmesi için bilirkişi raporu talep etmişti. Bu kişilerin, Habelemitoğlu'nun ölümünden 4 gün önce Eskişehir'de verdiği konferansa katılıp katılmadığının da incelenmesi istenmişti.



3 KİŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLMİŞ



Market içi güvenlik kamerası ve konferans salonu içerisinde bulunan kamera görüntülerinin yer aldığı 6 CD'yi inceleyen bilirkişi 28 sayfalık raporunu tamamladı.



Mahkemeye sunulan raporda, Hablemitoğlu'nun market içerisinde üç kişi tarafından takip edildiği değerlendirmesine yer verildi. Konferans salonunda ise bu üç kişiyle eşkal benzerliği bulunan 12 kişi belirlendi.

