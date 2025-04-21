Hablemitoğlu davası ertelendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davanın duruşması, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin, duruşma salonunda hazır bulundu. Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise duruşmada yer almadı.



"BU DAVA NE ZAMANA KADAR SÜRECEK"



Mahkeme başkanı, Hablemitoğlu’nun Atatürkçü Düşünce Derneği’nde (ADD) katıldığı konferansın görüntülerindeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıya yanıt verilmediğini bildirdi.



Duruşmada söz alan sanıklardan Fikret Emek, "Bu dava ne zamana kadar sürecek? Adli kontrolün hafifletilmesini istiyorum." dedi.



Sanıklardan Aydın Köstem ise "Ayağında sadece elektronik kelepçe olan benim. Çok mağdurum, kaldırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.



Duruşmada söz alan sanık avukatları da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.



DURUŞMA 27 HAZİRAN'A ERTELENDİ



Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, "Aleyhime delil yokken ve lehime bazı deliller olmasına rağmen halen neden tutukluyum? Bu durum adalet algısına zarar veriyor." dedi.



Sanık ve avukat beyanlarının ardından savcı, tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin, diğer sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, savcının talepleri kabul edip, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

