Hablemitoğlu suikastı davasında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Suikasta kurban giden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı.



Savcı mütalaasında, Necip Hablemitoğlu'nun yürüttüğü çalışmalar nedeniyle FETÖ'nün ve kendisi gibi MİT müsteşarlığına aday olması nedeniyle sanık Levent Göktaş’ın hedefi haline geldiğini kaydetti.

SUSTURMAK İSTEMİŞLER

Bu doğrultuda, FETÖ'nün Türkiye imamı konumundaki sanık Mustafa Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu susturmak amacıyla sanık Enver Altaylı ile birlikte plan yaptığı, ardından sanık Aydın Köstem aracılığıyla Levent Göktaş'la irtibat kurularak cinayet kararı alındığı kaydedildi.

Mütalaada, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in Levent Göktaş'ı azmettirdiği, Göktaş'ın ise Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemini hem görev gereği kendisine bağlı olan hem de örgütsel bağlılık içinde illegal olarak hareket eden sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek ve Tarkan Mumcuoğlu aracılığıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Somut olayda, Hablemitoğlu'nun iddiaya göre tetikçi Tarkan Mumcuoğlu tarafından ele geçirilemeyen ateşli silahla öldürüldüğü belirtildi.

6 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ



Mütalaada sanıklar Enver Altaylı, Aydın Köstem, Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve Nuri Gökhan Bozkır'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sanıklardan Mehmet Narin'in ise "Örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılması istendi.