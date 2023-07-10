Hablemitoğlu suikastı davasında reddi hakim talebi

Hablemitoğlu suikastı davası "reddi hakim" talebi sebebiyle ertelendi



Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Mehmet Narin, Levent Göktaş salonda hazır bulunurken, başka bir dosyadan tutuklu Enver Altaylı ise cezaevinden video konferans aracılığıyla duruşmaya katıldı.



Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve kızları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI



Mahkeme heyeti başkanı, önceki celse adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Nuri Gökhan Bozkır hakkında, adli kontrol tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Temmuz'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını söyledi.



Söz alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, mahkemenin tahliye kararlarının "ihsası rey" niteliğinde olduğunu savundu.



Adli kontrolle bırakılan Bozkır'ın, davanın en kritik sanığı olduğunu, bu yüzden heyetin tarafsızlığını yitirdiğini öne süren Barkın, reddi hakim talebinde bulundu.



Cumhuriyet savcısı, reddi hakim talebinin reddini istedi.

DOSYA ÜST MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ



Mahkeme heyeti, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "hakimin reddi veya çekinmesi" koşullarının bulunmaması nedeniyle reddi hakim talebinin reddine, talebe ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesine hükmederek, incelemenin tamamlanması için davayı erteledi.

